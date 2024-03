Rock in Rio anuncia Travis Scott e OneRepublic como atrações

O Rock in Rio anunciou as novas atrações que farão parte da festa que celebra 40 anos do festival. Nesta quinta-feira (29/2), foram anunciados o rapper norte-americano Travis Scott, a banda OneRepublic e a cantora Zara Larsson.

O festival também contará com um encontro de três grandes nomes do trap brasileiro: Matuê, Teto e WIU. O trio vai se apresentar no Palco Mundo em 13 de setembro, mesmo dia em que Travis Scott subirá ao palco.

OneRepublic se apresentará no dia seguinte, ao lado de Imagine Dragons, Zara Larsson e Lulu Santos. Confira a programação do Palco Mundo completa até o momento:



13 de setembro: Travis Scott e Matuê part WIU e Teto;

14 de setembro: Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos;

19 de setembro: Ed Sheeran, Joss Stone e Jão;

20 de setembro: Katy Perry e Ivete Sangalo.

Ne-Yo, Ludmilla, Os Paralamas do Sucesso e Luísa Sonza também se apresentarão no Palco Mundo na edição deste ano.