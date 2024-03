Ator do vilão de "Avatar" compara personagem com ex-presidente Bolsonaro

O ator Daniel Kim, que interpreta o Senhor do Fogo Ozai, na nova série da Netflix Avatar: o último mestre do ar, fez um paralelo entre o seu personagem, que é o principal vilão, e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao Splash, do Uol, Daniel comentou sobre ações e motivações de Ozai, que é líder da Nação do Fogo e que domina grande parte dos territórios do universo da série.

Ele explicou que, para todo papel, é necessário pensar no que faz o personagem ser como é e traçou um paralelo de Ozai com Bolsonaro.

"Para todo papel você precisa pensar o que faz com que seu personagem seja daquele jeito. Nós vemos pessoas por fora como vilãs, mas ninguém se considera um vilão. Se você olhar na política... Você é do Brasil, certo? Se você olhar para alguém como o Bolsonaro, as pessoas têm opiniões fortes sobre o Bolsonaro, para algumas pessoas ele é um herói, para outras ele só pode ser um vilão. Mas com certeza ele não se enxerga como um vilão", afirmou ele.