Jatinho de Xand Avião sofre pane nos dois motores durante voo

Xand Avião passou por um grande susto nesta sexta-feira(01), ao lado do amigo, o cantor Zé Vaqueiro. O jatinho do artista, que fazia um voo entre Brasília e Fortaleza, no Ceará, na manhã de hoje, sofreu uma pane nos dois motores.

Através do Instagram, Zé Vaqueiro contou sobre o susto nos stories do Instagram, e garantiu para os fãs que estava bem.

"Boa tarde, pessoal! Hoje, voltando no jatinho Brasília – Fortaleza, a gente estava voltando pra casa, tivemos esse pequeno susto, foram momentos bem tensos, mas graças a Deus deu tudo certo, está tudo bem. Vim aqui só para tranquiliar vocês, estou recebendo mensagens aqui", disse ele.

E continuou: "Obrigado pela preocupação de cada um de vocês. Deus abençoe e proteja todo mundo. Está todo mundo bem, graças a Deus", tranquilizou.

Reprodução/Instagram

