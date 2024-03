SBT avalia possibilidade de exibir novelas turcas e doramas coreanos inéditos

O SBT inicia, neste mês de março, a tentativa de reverter sua crise histórica na audiência. A emissora de Silvio Santos prepara lançamentos de programas inéditos para a programação. A fim de recuperar o confronto direto pela vice-liderança no Ibope, há chances até mesmo de novelas turcas e doramas coreanos serem exibidas no canal.

Segundo informações do jornalista José Armando Vanucci, do portal Alta Definição, Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora, avalia a possibilidade de exibir outras obras estrangeiras, além dos clássicos mexicanos. O assunto em questão surgiu durante um evento de celebração pelos 85 anos da SCC, afiliada do SBT em Santa Catarina.

Apesar da possibilidade, o SBT recentemente renovou a parceria de longa data com a Televisa, e possui títulos inéditos em seu acervo. Além disto, para a transmissão de novelas turcas e doramas coreanos, serão necessários estudos internos, com o objetivo de entender a possível aprovação de seu público.

Em tempo, as novelas turcas já foram veiculas em formato inédito na TV aberta pela Band, entre 2015 e 2019, onde conquistou índices excelentes para os padrões do canal, no horário nobre. Alguns doramas coreanos, inclusive, chegaram a ser veiculados pela RedeTV! ao longo do final do ano passado, mas sem sucesso.

