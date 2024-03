'Renascer': Saiba quem é Sandra e com quem ela fica no final da novela

Em breve, uma nova personagem aparece em Renascer. Trata-se de Sandra, filha de dona Patroa (Camila Morgado) e Egídio (Vladimir Brichta). No remake, o papel será interpretado por Giullia Buscacio.

Na versão original da novela, exibida em 1993, a personagem foi vivida por Luciana Braga. Na história, Sandra é uma jovem que não concorda com as crueldades do pai, a maneira como ele administra a fazenda e também o modo como ele trata sua mãe.

No decorrer da trama, ela se apaixonará por João Pedro (Juan Paiva), o filho caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Maria Santa (Duda Santos). A moça, inclusive, engravidará do rapaz e os dois se casarão, ficando juntos até o final da novela.

Uma curiosidade: Esta é a segunda vez que Giullia Buscacio assume uma personagem previamente interpretada por Luciana Braga. A primeira vez ocorreu em Éramos Seis (2019), quando ela retratou Isabel na adaptação exibida às 18h na Rede Globo.

Quando soube que Giullia seria Sandra no remake de Renascer, Luciana a parabenizou: "Querida. Acabei de saber que você fará a Sandra. Vai ser lindo. Todo o sucesso e felicidade pra você", disse a atriz. "Que honra e responsabilidade. Mais uma vez vivendo uma personagem que passou pelas mãos e coração da Luciana Braga", celebrou a jovem.

