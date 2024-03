Fuzuê, responsável pela estreia de Gustavo Reiz como autor de novelas da Globo, se despediu do público na última sexta-feira (1), e terminou como a trama menos assistida da faixa das sete nos últimos 55 anos.

Em cartaz desde agosto do ano passado, após suceder o grande sucesso Vai na Fé (2023), o folhetim estrelado por Giovana Cordeiro e Nicolas Prattes se despediu do público com apenas 19,2 pontos de média geral na Grande São Paulo, de acordo com dados consolidados do Kantar Ibope Media.

Para se ter uma ideia, Fuzuê conseguiu o feito inédito de superar o fracasso de Geração Brasil (2014), que até então era detentora do título de menor audiência da faixa desde a década de 1950, em que foi concluída com 19,4 pontos, seguido por Além do Horizonte (2013), com 19,7, e Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), com 20,5, no ranking dos piores desempenhos.



Problemática, ao longo de sua exibição, Fuzuê sofreu com a rejeição do público, em repercussão e audiência, além das problemáticas no desenvolvimento das histórias principais que serviram de fio-condutor. Em crise, a trama chegou a ganhar supervisão de texto de Ricardo Linhares, autor experiente da Platinada.

O post ‘Fuzuê’ termina com título de pior audiência da faixa das sete em 55 anos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.