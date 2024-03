BBB 24: Pitel tem relacionamento aberto; conheça parceiro da sister

Após a repercussão do flerte entre Lucas Henrique, o Buda, e Pitel no BBB 24, a esposa do brother chamou a atenção nas redes sociais pelas declarações que fez, as quais indicam o fim do casamento dos dois. Porém, o que grande parte do público não sabe é que Giovanna Pitel também é comprometida. A sister entrou na casa mais vigiada do Brasil em meio a um relacionamento de 10 anos com Weslley Toledo, dono de um perfil discreto no Instagram. Hoje, a união é aberta.

Toledo tem apenas 15 fotos publicadas na rede social, nenhuma com Pitel. Os dois mantêm uma união de mais de 10 anos, que começou na época de escola. Ele foi o primeiro namorado da sister. O casal mora junto há três anos em Maceió e, desde então, seu relacionamento é aberto. Em seu vídeo de apresentação do BBB, Pitel disse que se considera "praticamente casada".

Pitel e marido (foto: Instagram/Reprodução (@weslleytoledo))

"Vimos que nos conhecemos muito jovens e que a vida é um leque de oportunidades, aí decidimos abrir", afirmou a sister antes de entrar no confinamento. Em entrevista ao portal O Globo, Wesley disse que suas viagens a trabalho foram um dos motivos que influenciou a decisão de abrir o relacionamento. Ele acrescentou que os dois evitam ficar com outras pessoas quando estão juntos. "Quando estamos os dois em Maceió é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo".

Weslley não se pronunciou sobre a situação envolvendo Pitel e Lucas Henrique. No entanto, mantém fotos com a sister em seus destaques dos stories.

Antes do confinamento, Pitel declarou ao Gshow que entraria no BBB para o jogo e para a paquera. "Mais para o jogo do que para a paquera, mas ainda para a paquera", ressaltou a sister.