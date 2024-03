Wanessa quebra silêncio após expulsão do BBB 24: "Todos nós erramos"

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou pela primeira vez, nesta terça-feira (5/3), após ter sido expulsa do BBB 24 por agressão a Davi no último sábado (2). Ela pediu desculpas a cada um que sentiu machucado por palavras ou atitudes dela no programa.

No começo do vídeo, a ex-BBB fala sobre como ainda está assimilando tudo o que viveu que os últimos dias foram bem difíceis. "O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque para mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu sair dessa maneira do programa", disse.

Na sequência ela pede desculpas àqueles que se sentiram machucados ou atingidos pelas atitudes dela dentro do programa. "Nunca foi minha intenção. Todos nós erramos e acertamos como sociedade, eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente tá num processo de aprendizado constante pra gente evoluir. E eu quero muito evoluir", disse ela também.

A ex-sister agradeceu ao carinho dos fãs aos familiares dela. "Vocês estão comigo há 23 anos de carreira que eu tenho aqui obrigada a cada um que me conhece não me conhece. Obrigada pelo apoio pelo carinho de vocês em breve eu volto aqui quando eu me organizar internamente melhor eu volto com muito mais para vocês para a gente e com boas novas", finalizou.

Veja a íntegra do vídeo

Entenda o que gerou a expulsão de Wanessa

Durante a madrugada de sábado, após a festa, Wanessa e outras participantes entraram em um dos quartos para trocar de roupa. Bêbada, Wanessa se aproxima de uma das camas e acaba acertando a pessoa que dormia lá. "Wanessa, o Davi tá dormindo aí", alerta Yasmin Brunet, enquanto Wanessa pede desculpas.

Davi ficou incomodado com a atitude e foi até o confessionário denunciar a cantora. "Ontem, depois da festa, eu dormi mais cedo porque hoje tem a prova do Anjo. E acabou que teve uma situação dentro do quarto em que a Wanessa ultrapassou um pouquinho o limite da bebida. Ela acabou entrando no quarto e eu me senti muito desrespeitado por ela. Ela não me respeitou e naquele momento ali, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo", disse o participante.

Ao ser chamado novamente no confessionário, Davi foi categórico: "Eu me senti agredido pela Wanessa Camargo ontem a noite, e por questão desse tapa eu quero que ela seja expulsa do programa", disse.