Netflix renova 'Avatar: O último mestre do ar' para novas temporadas

Água. Terra. Fogo. Ar. As quatro nações se unem para anunciar que o grande sucesso mundial Avatar: O Último Mestre do Ar voltará com 2ª e 3ª temporadas na Netflix! - (crédito: Divulgação/ Netflix) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A série em live-action Avatar: O último mestre do ar foi renovada para mais duas temporadas. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da Netflix no X (antigo Twitter). A séire é uma adaptação da animação Avatar: A lenda de Aang , da Nickelodeon. O live-action estreou em 22 de fevereiro de 2024 e assumiu os primeiros lugares do serviço de streaming como o programa de TV de língua inglesa mais assistido. Com 41,1 milhões de visualizações apenas nos primeiros 11 dias, a série ficou em primeiro lugar em 76 países e no Top 10 de 92 países.

O enredo conta as histórias das quatro nações — Água, Terra, Fogo e Ar — que viviam em harmonia até a Nação do Fogo decidir dizimar os Nômades do Ar e conquistar o mundo. A história de Aang, o último mestre do ar, será continuada até ele se tornar o Avatar, mestre dos quatro elementos.

O elenco é composto por Gordon Cormier (Aang), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (príncipe Zuko) e Kiawentiio Tarbell (Katara). As novas temporadas ainda não têm previsão para o lançamento.