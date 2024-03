Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam turnê pelo Brasil

Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram, nesta quarta-feira (6/3), que farão uma turnê pelo Brasil juntos, de agosto a dezembro deste ano. Os ingressos serão vendidos a partir de 17 de março para clientes do Banco do Brasil e no dia 20 do mesmo mês para o público em geral.

"É oficial! Caetano Veloso e Maria Bethânia estão de volta para uma turnê em dupla que irá rodar todo o Brasil", diz o anúncio da turnê dos músicos, que são irmãos. Os ingressos serão vendidos pelo site da Ticketmater Brasil.

Veja data e locais dos shows:

3 e 4 de agosto: Rio de Janeiro

7 de setembro: Belo Horizonte

29 de setembro: Belém

12 de outubro: Porto Alegre

9 de novembro: Brasília

23 de novembro: São Paulo

30 de novembro: Salvador

14 de dezembro: São Paulo

Caetano Veloso e Maria Bethânia apareceram cantando juntos em gravação do quadro Show da vida, do programa Fantástico, da TV Globo. A participação dos dois artistas, que são ícones da música popular brasileira, vai ao ar no próximo domingo (10/3).