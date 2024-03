A revelação do romance entre o decorador Edgar Moura Brasil e o ator Cristhian Vieira traz à tona reflexões sobre amor e recomeços após o luto. Após a morte de Gilberto Braga, com quem foi casado por quase 50 anos, Edgar compartilhou momentos de felicidade ao lado de seu novo parceiro durante uma viagem ao Ceará, demonstrando uma mensagem de superação e celebração da vida.

"Viver e não ter a vergonha de ser feliz", escreveu Edgar no Instagram. A atitude de Edgar em assumir publicamente seu relacionamento reflete sua própria jornada de aceitação e crescimento pessoal após a perda do parceiro anterior.

Em entrevista à New Mag, Edgar revelou que já estava se relacionando novamente e acredita que Gilberto aprovaria e se alegraria com sua nova fase.



Essa declaração ressalta a importância de seguir adiante com a vida, mantendo o respeito e a memória do parceiro anterior, enquanto se abre para novas experiências e conexões afetivas. A publicação do livro "Gilberto Braga – O Balzac da Globo", em janeiro.

O post Viúvo de Gilberto Braga mostra nas redes novo namorado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.