BBB 24: prova do líder será definida em resistência; entenda

A décima segunda liderança do Big Brother Brasil 24 será definida em uma prova de resistência. Os brothers e sisters precisam resistir abraçados um ao outro com um hot dog Seara. A estrutura está montada em um carrosel e os participantes devem resistir o maior tempo possível.

Nesta prova, os quatro primeiros participantes a deixarem a prova terão consequências ao longo da semana. Eles irão sortear as consequências ao saírem da disputa. São elas: Você está no paredão; Você está na Xepa; Não participa da prova do anjo; Você não pode ser imunizado.

As consequências da prova são soberanas. Isto é, caso o participante que tirar a carta "você não pode ser imunizado em hipótese nenhuma" vença a Prova do Anjo, ele deixa de ser autoimune.

O novo Líder colocará cinco pessoas Na Mira do Líder na sexta-feira (8). No sábado (9), algum brother arrematará o Poder Curinga. Desta vez, ele dará para alguém o poder de imunizar uma das pessoas apontadas pelo Líder.

No domingo (10/3), o Paredão será formado por: um emparedado pela Prova do Líder, o indicado do Líder, o mais votado pela casa e um indicado pelo imunizado pelo dono do Poder Curinga.