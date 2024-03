Um dos maiores escritores de mangá do mundo, Akira Toriyama faleceu em 1º de março. Responsável pelo icônico Dragon Ball, uma das obras japonesas mais conhecidas, o artista já trabalhou em diversos outros projetos e o Correio reuniu algumas outras obras do autor.

Conheça mais do trabalho do artista:

Mangás e Animes

Dr. Slump

Mr. Slump, de Akira Toriyama (foto: Wikicommons/Reprodução)



A primeira série de Toriyama para a revista Shonen Jump não foi Dragon Ball, e sim Dr. Slump, que foi produzida pela artista de 1980 a 1984. O mangá é protagonizado por Arale Norimaki, uma robozinha criada por um cientista bobo, porém, genial, Senbei Norimaki e juntos eles vivem aventuras científicas na Vila Pinguim.

Dr. Slump ganhou uma adaptação em anime pela Toei Animation em 1981, que ficou no ar até 1986, com 243 episódios. Em 1997, um remake da série foi feito, ainda nas mãos da Toei, que contou com novos designs para os personagens e um todo de 74 episódios. O último episódio foi lançado em 1999.

No Brasil, os mangás vieram pelo selo da Conrad em 2002 e depois foram relançados pela Panini, em 2017.

Akira Toriyama sempre gostou de fazer seus personagens se encontrarem em suas obras, Arale, Senbei e a Vila Pinguim já participaram de Dragon Ball, indireta e diretamente, em OVas (Especiais para TV), comerciais e até games.

Sand Land

O anime e o jogo de Sand Land chegam em 2024. (foto: Reprodução/Toei Animation)



Escrita depois do sucesso de Dragon Ball, Sand Land foi lançado nos anos 2000 e conta a história do xerife de uma terra árida chamado Rao, que vive nesse lugar estéril controlado pelo punho de aço de um rei ganancioso que tem o controle sobre a água do mundo. Desesperado, o xerife convoca o príncipe dos demônios e pede ajuda para encontrar um lago perdido.

Sand Land já foi adaptado para filme e chegou em 2023 aos cinemas. A obra agora vai ganhar uma adaptação esse ano, que chega em duas partes para o Disney+. Com os primeiros 6 episódios sendo uma adaptação dos acontecimentos do longa. A primeira parte chega em 20 de março ao streaming.

Além disso, um jogo feito pela Bandai Namco sobre Sand Land também será lançado em 2024, que conta com um mundo aberto e uma gameplay de luta, onde o jogador controla o príncipe dos demônios. Sand Land chega em 24 de abril para PC, PlayStation 4|5 e Xbox Series X|S.

Jaco, o Patrulheiro Galático

Jaco participou da saga Freeza Dourado em Dragon Ball Super. (foto: Reprodução/Toei Animation)



Jaco, o Patrulheiro Galático teve um único volume também publicado na Shonen Jump, lançado em 2013. A obra conta as aventuras de um atrapalhado patrulheiro espacial chamado Jaco, que acaba tendo um defeito em sua nave e cai na Terra. Ele encontra um cientista chamado Omori que promete ajudá-lo a consertar sua nave.

O personagem Jaco apareceu no longa de Dragon Ball, A Ressurreição de F e durante a saga do Freeza em Dragon Ball Super.

Games

Dragon Quest

Dragon Quest trouxe a arte de Toriyama para o mundo dos games. (foto: Reprodução/Nintendo/Square Enix)

Toriyama também foi responsável por ilustrar todas as artes presentes nos jogos de Dragon Quest, desde os protagonistas do jogo aos monstros que o jogador enfrenta ao longo da trama. A série possui até hoje as características predominantes no estilo artístico do mangaká, mesmo depois de se tornar 3D.

Yuji Horii, criador da série Dragon Quest, sempre teve uma amizade forte com o criador, e com o compositor Koichi Sugiyama, ambos ajudaram a tornar a saga de RPGs famosa no Japão.

Chrono Trigger

Os designs utilizados no jogo foram desenvolvidos por Toriyama. (foto: Reprodução/Square Enix)



A Square (na época sem a fusão com a Enix) buscava novos rumos para a série de jogos Final Fantasy, o diretor Hironobu Sakaguchi formulou uma equipe que foi apelidada de Dream Team do mundo dos RPGs, com Yuji Horii, Nobuo Uematsu (compositor de Final Fantasy) e Akira Toriyama, ilustrando a obra. Dessas mentes criativas nasce Chrono Trigger, um dos mais adorados jogos de RPG da história dos videogames. O jogo foi lançado originalmente em 1995 e depois recebeu uma versão melhorada para o PlayStation em 1995.

Chrono Trigger conta a história de Crono, um jovem rapaz que se vê dentro de uma trama de viagens no tempo, onde conhece robôs futuristas e homens das cavernas, os designs e parte da história original é escrita pelo mangaká. O gameplay se baseia em um grupo de três membros que tem suas ordem de ataque e ação de acordo com o status de velocidade.