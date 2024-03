BBB 24: Beatriz e Davi seguem na prova do líder, que já dura 12h

Com 12 horas de duração, os brothers Beatriz e Davi seguem na prova do líder desta sexta-feira (8/3). Nesta semana, o vencedor da prova de resistências deve definir cinco alvos para ficar na Mira do Líder.

Os quatro primeiros a sair da disputa, deverão ter consequências durante a semana, são elas: ir para o paredão, ir para a xepa, não participar da prova do anjo e não poder ser imunizado. Lucas Henrique foi o primeiro a deixar a prova e está no paredão, já MC Bin Laden, segundo a sair, não vai poder disputar o colar do anjo. A terceira foi Yasmin, que não poderá ser imunizada, e Alane está na xepa.

Na dinâmica da semana, o paredão será formado pelo emparedado na prova, o indicado do líder, o mais votado pela casa, o imunizado pelo detentor do Poder Curinga também tem o poder de indicar um participante. Os emparedados, com exceção do indicado do líder, participam da prova bate e volta.