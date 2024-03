Gisele Bündchen faz exigência sobre novo namorado em entrevista

Durante uma entrevista com a jornalista Robin Roberts, divulgada nesta quinta-feira (7), Gisele Bündchen abriu o coração. A modelo falou sobre o fim do seu casamento, mas ao ser questionada sobre seu atual relacionamento com João Valentim, preferiu não comentar.

A jornalista comunicou ao público que Gisele pediu para que não falassem sobre os rumores de envolvimento com o professor de jiu-jítsu. A comunicadora afirmou que Bündchen afirmou que ela optou por manter sua vida pessoal na esfera privada.

Vale ressaltar que os dois já foram flagrados juntos, no entanto, Gisele Bündchen nunca confirmou o envolvimento com o atleta. O brasileiro mora nos Estados Unidos e dá aula para a modelo em Miami. Pessoas próximas já teriam afirmado que os dois estão saindo discretamente.

Gisele Bündchen se emociona ao relembrar divórcio

A modelo se emocionou durante a entrevista com a jornalista Robin Roberts ao lembrar o processo de separação com Tom Brady, ex-jogador de futebol americano com quem foi casada por 13 anos, até 2022. Ao falar como está se sentindo atualmente, Gisele escondeu o rosto das câmeras e pediu um momento.

"Você disse que o divórcio era a morte de um sonho. Como você está?", perguntou a jornalista. "Desculpa, podemos fazer uma pausa?, pediu Gisele. No entanto, ela respondeu sobre como está sendo a responsabilidade com os filhos. "Há dias mais fáceis do que os outros. E eu só posso controlar o que eu faço", pontuou Gisele.