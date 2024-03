Lucas Henrique é o novo anjo do Big Brother Brasil 2024. Ele venceu uma prova que misturava sorte e habilidade — pegando cartões em uma piscina de bolinhas. Vale lembrar que ao invés de ficar imunizado (como ocorre com o anjo geralmente), o brother na verdade já está no paredão.,



Isso porque na última prova da liderança, que era de resistência, quem saísse primeiro iria direto para o paredão — o caso de Lucas. Agora, ele terá de passar a imunidade para outro participante.

Contudo, não poder ficar imune não tirou a alegria do brother, que celebrou: "Vou poder ver minha esposa (no almoço do anjo)".

Alane e Davi ganharam os monstros da semana

