Star+ revela trailer de série documental sobre a banda Bon Jovi

Na segunda-feira (11/03), a Star+ divulgou o trailer e o pôster de Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi, a nova série documental que estreia no dia 26 de abril exclusivamente na plataforma. Composta de quatro episódios, a produção mostra o passado glamuroso e o futuro incerto de uma das bandas mais conhecidas do mundo e de seu vocalista, Jon Bon Jovi. São quatro décadas de rock n' roll, que se vê à beira do abismo quando uma lesão vocal ameaça acabar com tudo subitamente.



A série apresenta a banda em fevereiro de 2022 e a acompanha em tempo real, em todos seus altos e baixos enquanto tentam planejar o futuro. Jon Bon Jovi mostra ao mundo os momentos mais vulneráveis e como ele tenta lidar com esses problemas. Quarenta anos de vídeos pessoais, antigas demos, letras originais e fotos nunca antes vistas narram sua jornada dos clubes da costa de Nova Jersey até os maiores palcos do mundo. O documentário revive seus triunfos e adversidades, seus maiores sucessos, suas mais extremas decepções e os momentos de atrito que se tornaram públicos.



Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi tem direção e produção executiva de Gotham Chopra, vencedor de diversos Emmys. A docussérie também conta com a produção executiva de Giselle Parets e Ameeth Sankaran pela ROS. Já a produção e a edição são de Alex Trudeau Viriato, que desempenhou um papel criativo crucial na criação da série.