A segunda edição do Cinema é ralação está com inscrições abertas até o dia 27 de março, gratuitamente. O projeto social é voltado especialmente para jovens da periferia, pessoas negras, mulheres, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência auditiva e visual, que visa a inclusão desses grupos na indústria cinematográfica.

Em um ambiente de ensino presencial, os participantes terão a oportunidade de vivenciar experiências práticas e imersivas com a simulação da dinâmica de um set de filmagem real. Cada oficina terá duração de 5 dias, com 4h de aulas diárias, totalizando 20h de aprendizado. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas nas oficinas de Maquinária e Elétrica, Som Direto e Operação de Câmera.

O projeto é realizado pela Cinese Audiovisual em parceria com a Candiá Produções e Aicon Ações Cinematográficas, e conta com apoio do Instituto Federal de Brasília (IFB). Tem patrocínio da Neoenergia Brasília e do Instituto Neoenergia.