Passados 22 anos após sua edição, Tina mantém uma vida longe dos holofotes, e mora em Barcelona, na Espanha, onde atualmente é casada, e mãe de dois filhos - (crédito: Reprodução/YouTube - Instagram)

Vanessa Cristina, que ficou conhecida como Tina, é lembrada até hoje por aqueles amantes de reality show raiz. Isso porque, a paulista, que participou da 2ª temporada do Big Brother Brasil, em 2002, fez história ao ter protagonizado um dos barracos mais memoráveis da história do formato.

Ela, que na época era estudante do curso de Turismo, foi a segunda eliminada da temporada, mas mesmo com a curta passagem, foi suficiente para ela ficar eternizada na memória dos telespectadores, e despertar a fúria dos colegas de confinamento.

No BBB, Tina chegou a andar pelos cômodos da casa e cantou, enquanto batia as panelas ao som de "Ai, ai, ai, ai, em cima, embaixo, puxa e vai". Na segunda confusão, ela perdeu o boné, e entrou em uma banheira alegando que os meninos teriam dez segundos para devolver. Destemida, a loira bagunçou as roupas dos colegas nos quartos, e teve sua mala com roupas jogadas na piscina por Fernando.

Por onde anda a ex-BBB Tina, 22 anos depois?

Passados 22 anos após sua edição, Tina mantém uma vida longe dos holofotes, e mora em Barcelona, na Espanha, onde atualmente é casada, e mãe de dois filhos. Por lá, a ex-BBB investiu no ramo dos negócios, e possui uma loja em parceria com o marido. Nas redes sociais, ela possui um perfil aberto no Instagram, em que coleciona apenas 2 mil seguidores, tendo sua mais recente atualização feita em 2021.

