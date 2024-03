BBB 24: web resgata vídeo de Bial sobre ‘provocação’ ser motivo para expulsão

Na madrugada desta terça-feira (12/3), uma briga entre Leidy Elin e Davi movimentou a casa mais vigiada do Brasil. A sister reproduziu uma cena do Big Brother Brasil de 2002, e jogou as roupas do participante Davi na piscina, como forma de provocar o jogador.

O comportamento de Leidy, no entanto, gerou diversos questionamentos em relação a uma possível expulsão. Nas redes sociais, o público resgatou um vídeo com comentários de Pedro Bial sobre uma situação semelhante ocorrida na segunda edição do BBB, em 2002.

No BBB 2, a participante Tina acusou os homens da casa de terem pegado um boné dela que havia sumido. Após uma série de ameaças, a jogadora decidiu bagunçar todas as roupas dos participantes no quarto, jogando para todos os lados. Em resposta, Fernando Fernandes jogou a mala da sister com todas as roupas dentro da piscina.

Na ocasião, Pedro Bial fez um alerta a participante durante o ao vivo do programa e a relembrou sobre a 'regra da provocação' do programa. "Se o Jeferson naquele momento tomasse uma atitude mais violenta, digamos assim, sabe quem ia dançar? Você! Você ia dançar, Tina, não o Jeferson, porque do jeito que você está provocando? [Seria considerado] legítima defesa", disse Pedro Bial na ocasião. Confira:

O vídeo onde o Bial fala pra Tina que se o Jeferson tomasse uma atitude mais violenta, que seria eliminada (expulsa) seria ela. Será que as coisas mudaram? #bbb24



pic.twitter.com/PRQN22wp0x March 12, 2024

Levando em consideração a situação da edição passada, o público questionou nas redes sociais se Davi poderia então ter tido uma reação para 'se vingar' de Leidy Elin. Ele cogitou acordar a rival com um balde de água fria, mas recebeu um alerta de atenção da produção nos monitores e desistiu da vingança.

No raio-x desta terça-feira (12/3), o brother falou sobre a situação. "Eu tinha e tenho várias maneiras de me vingar disso, mas vou acabar deixando isso quieto. Acho que tem que a ver com o respeito, as pessoas de um modo geral querem me colocar em lugares que não são meus", declarou Davi.