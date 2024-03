BBB 24: Família de Leidy entra na Justiça após ataques racistas

Leidy Elin virou o centro das atenções desde a última segunda-feira (11), após a realização do Sincerão, dinâmica do BBB 24. Isso porque, a carioca jogou as roupas de Davi na piscina, após uma nova discussão calorosa com o motorista de aplicativo, e o fato a tornou alvo de uma série de comentários racistas na web.

A família da sister, inclusive, estão dispostas a recorrer aos meios judiciários como forma de denunciar os ataques virtuais sofridos por ela. "Tudo está sendo compilado e já iniciamos os trâmites legais para que as pessoas respondam legalmente. O nosso emocional está no buraco. Estamos mais preocupados com a mãe dela!", disse uma prima da participante, em entrevista ao jornal Extra.

"Falamos sobre esses ataques desde a segunda semana de programa, e eles se intensificaram. Dói, é cansativo, desgastante e dilacerante", lamentou a parente de Leidy Elin.

Antes mesmo da polêmica da piscina, as redes sociais de Leidy Elin já haviam sido preenchidas com uma nota de repúdio. Na ocasião, os ataques racistas foram maiores, após ela se posicionar contra Davi em relação a expulsão da cantora Wanessa Camargo, que deixou o BBB 24 após o baiano dizer que se sentiu agredido por ela.

