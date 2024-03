Mariza, grande nome do fado, se apresenta em Brasília em abril

A renomada cantora portuguesa Mariza tem encontro marcado com o público de Brasília no dia 27 de abril. Uma das grandes artistas do fado atual, ela se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h, e promete proporcionar uma experiência musical que ficará gravada na memória do público. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 180.

Nascida em Maputo e criada em Portugal, Mariza é reconhecida como uma das maiores estrelas do fado, gênero musical acompanhado de guitarra portuguesa e guitarra clássica. Com mais de 400 mil ouvintes mensais no Spotify e duas décadas de carreira, ela expande fronteiras, solidificando seu lugar como uma das maiores artistas da atualidade.

A cantora, de voz única, busca a junção da tradição e contemporaneidade da cultura portuguesa e traz ao Centro de Convenções alguns dos maiores sucessos do fado, como Quem me dera e Melhor de mim.

Serviço

Mariza no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

27 de abril, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos disponíveis na Bilheteria Digita, a partir de R$180

Evento não recomendado para menores de 14 anos