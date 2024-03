Bon Jovi anuncia lançamento de ‘Forever’, 16º disco da carreira

Além da canção inédita e do anúncio do novo álbum, Bon Jovi se prepara para estrelar o documentário 'Thank you, goodnight: The Bon Jovi story' - (crédito: Mark Seliger) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Dona de hits instantâneos como Livin’ on a prayer, You give love a bad name e It’s my life, a banda norte-americana Bon Jovi anunciou nesta quinta-feira (14/3) a data de lançamento de Forever, 16º disco de inéditas da banda, previsto para ser lançado em 7 de junho deste ano. Legendary, faixa que inaugura o novo projeto, é um registro de pouco mais de quatro minutos, assinado pelos compositores Billy Falcon e John Shanks, colaboradores veteranos da banda, e pelo próprio Jon Bon Jovi, vocalista principal do grupo.

'Forever' (2024) (foto: Instagram/Reprodução)

“Tenho o que quero / Porque tenho o que preciso / Tenho um punhado de amigos / Que vão me apoiar”, canta Bon Jovi no refrão energético de Legendary. Além do single, o disco reúne uma seleção de mais 11 faixas. Forever é uma verdadeira comemoração aos 40 anos de carreira da banda, fundada em 1983, em Nova Jersey, Estados Unidos.

Além da canção inédita e do anúncio do novo álbum, Bon Jovi se prepara para estrelar o documentário Thank you, goodnight: The Bon Jovi story, que tem estreia marcada no Brasil para 26 de abril, na plataforma de streaming Star+. As filmagens do documentário reuniram todos os integrantes da banda, que contam, em uma sequência de quatro episódios, a história do grupo.



Confira a lista de faixas de Forever (2024):

Legendary We made it look easy Living proof Waves Seeds Kiss the bride The people's house Walls of Jericho I wrote you a song Living in paradise My first guitar Hollow man