Recém lançado, o Universal+ traz séries como The Calling e Dr. House

O Canal Universal + será lançado no catálogo da Prime Video. Em parceria do Prime Vídeo Channels e NBCUniversal International Networks, os assinantes já estão com acesso disponível para adquirir a assinatura.

A plataforma traz no catálogo uma seleção de filmes, séries e programas de TV. Os assinantes do Universal+ terão acesso a conteúdos exclusivos. Entre os destaques está a premiada Saturday Night Live (SNL), pela primeira vez em transmissão ao vivo para a América Latina, que nesta 49ª temporada recebe convidados como Jacob Elordi, Pedro Pascal, Bad Bunny, Timothée Chalamet e Emma Stone. Séries exclusivas como Poker Face, The Lazarus Project, The Calling, The Newsreader, SurrealEstate e A Friend of the Family estarão disponíveis. Outros títulos clássicos, como The Office, Grimm, Keeping up with Kardashians, Heroes e Dr. House completam a lista.

Séries que no Brasil fizeram bastante sucesso entre a audiência do canal Universal TV, como Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med e Law & Order também estão entre os destaques do serviço. Produções originais nacionais do canal E! Entertainment também serão exibidas, incluindo as estreias de Barras Invisíveis, o novo reality de Adriane Galisteu e a competição musical Vocalizando, apresentada por Jeniffer Nascimento.