The Bold Type entra para o catálogo da GloboPlay nesta quarta (20/3)

A série The bold type, baseada na vida e carreira de Joanna Coles, ex-editora-chefe da revista estadunidense Cosmopolitan, entrará completa no catálogo do GloboPlay na quarta-feira (20/3). Antes de completar cinco temporadas, o seriado de sucesso na Netflix foi removido da plataforma de streaming.

Agora será possível acompanhar a trama de Jane Sloan, Kat Edison e Sutton Brady, três amigas que moram em Nova York e trabalham na renomada revista Scarlet. A narrativa retrata a ascensão profissional das protagonistas, os romances e os desafios do trabalho enquanto contam com o apoio uma das outras para lidar com os dilemas da vida adulta.

Katie Stevens (Faking it), Aisha Dee (The saddle club), Meghann Fahy (The white lotus), Sam Page (Mad men) e Matt Ward (A morte e vida de Charlie) estrelam a série coproduzida pela Freeform, Universal Television e The District.