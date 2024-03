Ex de Léo Pereira é flagrada com os filhos ao lado de Éder Militão

Apesar de ainda não haver um anúncio oficial, o jogador Éder Militão e a ex-mulher do zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, parece que estão engatando em um romance. Militão e Tainá Castro foram flagrados no aeroporto, ao lado dos dois filhos da Tatá e do Léo Pereira. O casal marcou presença no aniversário de Ana Maria, mãe de Militão. Essa teria sido a primeira vez que os filhos da influenciadora teriam tido contato com a Ana.

Os rumores de que Éder Militão e Tainá estariam vivendo um affair começaram na virada do ano, quando os dois passaram o Réveillon juntos. Logo depois, o casal teria começado a se seguir nas redes sociais e em fevereiro, a influenciadora foi vista embarcando para Madri, onde mora o jogador.

No entanto, os internautas foram à loucura com a possibilidade desse novo relacionamento. Isso porque Léo Pereira, ex-companheiro de Taína, namora atualmente Karoline, ex-namorada de Militão e com quem o jogador tem uma filha de um ano.

Karoline e o jogador do Real Madrid terminaram em 2022. Eles são pais da pequena Cecília, de apenas um aninho. Já o zagueiro do Flamengo e Tainá Castro romperam em abril de 2021. Antes de se envolver com Taína, Militão se relacionou com outra influenciadora, Cássia Lourenço. O romance não deu certo. Na época, Cássia explicou que o fim foi motivado por muita pressão e mentiras, que provocaram “problemas psicológicos” nela. “Passava mal demais, de ter crises de ansiedade, por conta de tanta coisa e tanta gente me xingando”.



O atleta rubro-negro e Karoline assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, através de uma postagem em conjunto nas redes sociais. Os dois teriam se aproximado após uma festa de réveillon em Maracaípe, Pernambuco.