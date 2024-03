Namorando, Bianca Andrade revela sobre planos de ter mais filhos

Bianca Andrade, que recentemente assumiu relacionamento com o modelo italiano Lucca Daffrè, abriu o jogo sobre os planos que possui para a vida pessoal, durante interação com os seguidores nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (19/3).

Através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram, a influenciadora foi questionada se pretende se tornar mamãe de segunda viagem – ela já é mãe de Cris, de 2 anos, fruto da união anterior com Fred Bruno. "Sim! Eu sou completamente apaixonada em ser mãe", disse.

Bianca ainda respondeu se pretende deixar a vida amorosa longe da mídia. "80% das perguntas foram sobre isso, mas decidi deixar esse assunto para o meu campo do privado, por enquanto, tá? É tudo muito novo pra mim, e eu mereço viver isso de forma leve e amorosa", explicou.

Em relacionamento com o italiano, Bianca ainda foi questionada se quer morar fora do Brasil, mas foi sincera: "Não 100% por causa do meu filho, mas ficaria tranquilamente vivendo Europa/Brasil", contou.

