Sabrina Sato retorna ao BBB após 21 anos: "não estou nem acreditando"

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu a casa do Big Brother Brasil 24 na tarde desta quarta-feira (20/3). Após 21 anos de sua participação no BBB 3, em 2003 a apresentadora fez parte do quadro “vou invadir sua casa”. “Gente, faz muito tempo que eu estive aqui, não estou nem acreditando”, disse a apresentadora.

Quem percebeu a entrada da de Sabrina foi Lucas Buda. Todos os brothers estavam do lado de fora quando o participante notou alguém dentro da casa, e logo identificou.

Logo, os outros participantes se juntaram à euforia e, quando as portas abriram, foram receber a ex-sister com abraços e gritos. Beatriz ainda chegou a derrubar Sabrina no chão. Após a surpresa, os participantes levaram a artista até a piscina, onde ela contou como foi a participação dela. “Vocês vão sentir muita saudade disso, então aproveitem muito esse lugar, curtam muito”, aconselhou.