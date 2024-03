BBB 24: Fernanda desabafa sobre ser mãe e sofre críticas na web

No BBB 24, Fernanda protagonizou mais uma fala que foi considerada polêmica nas redes sociais. Em desabafo com Pitel, a sister comentou sobre a exaustão de ser mãe e sobre terem dias que "está tudo dando errado".

O papo ocorreu na terça-feira (19/3) na parte externa da casa do BBB. Fernanda tem dois filhos, Marcelo, de 11 anos, que é autista, e que foi abandonado pelo pai com um ano de idade, e Laura, de cinco anos, que tem o pai presente.

"Tô no meu limite, mas foi o que eu falei pra vocês no quarto. Tô com uma função que nasce quando você vira mãe: o botão da demência. Esse botão fica aqui agarrado com o coração. As coisas às vezes tá tudo dando errado, Pitel. Tem dia que você quer matar seus filhos. Você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e você fala: ‘Se eu morasse em um prédio, eu jogava pela janela’. Porque você não aguenta, você surta, você quer morrer. (...), está tudo uma bagunça, você não consegue pagar nada, você surta e sabe o que você tem que fazer? Você liga o botão, só para você não fazer nenhuma loucura", disse Fernanda.

Vídeo inteiro pra mostrar o contexto.



Nanda é hiperbólica, cinematográfica, exagerada, mas era apenas um desabafo! pic.twitter.com/YJW0U1Nt6C — ????Carolina Lobo (@caroljcmvh) March 20, 2024

Críticas e apoio nas redes sociais

Nas redes sociais, muitos criticaram a fala da sister, dizendo que mesmo sendo um desabafo, as palavras usadas foram muito pesadas.

Absurdo, Essa fala da Fernanda que insinua o caso Nardoni, é simplesmente intankavel q uma pessoa dessas ainda esteja no BBB (Inclusive olha o corte seco nela pra abafar seu discurso) pic.twitter.com/gjLNnwYV9w — Gab Bruhh (@GabBruhh21) March 20, 2024

As falas da Fernanda são muito pesadas, essa fala sobre os filhos foi muito cruel, da até uma coisa estranha ouvir essas coisas. Que ele vá procurar ajudar quando sair. #BBB24 pic.twitter.com/SoTn0mCDI4 March 20, 2024

Cara, eu tô me sentindo muito mal depois de ouvir o que a Fernanda falou. Que angústia. E ainda tem gente falando que isso é relato de uma mãe real.

Não sou mãe, mas sou terapeuta e há mais de 6 anos cuido de mulheres de todas as tribos. Cuido de mães de todos os tipos,… — Rê (@crushdobbb20) March 20, 2024

Contudo, outras mães e internautas ficaram do lado da sister sobre a fala, reforçando que mulheres que são mães e que não tem uma rede de apoio, assim como Fernanda, já sentiram algo similar em dias como os citados por ela no desabafo.

Isso aqui são falas de uma maternidade EXAUSTA! Ou vcs acham que maternidade é só fotinho como da Viih Tube e Virginia?



Não, gente. Maternidade te suga, consome, te cobra, te faz chegar no teu limite e isso não quer dizer que tu é uma péssima mãe.



Fernanda | Tadeu | Raquelle pic.twitter.com/KfRkOFafi6 — SISTER GRAZI ???????? (@musadoreality) March 20, 2024

quem tá criticando essa fala não só desconhece o significado de hipérbole como deve achar que a vida de uma mãe solo de duas crianças é moleza pra ficar arrotando moral https://t.co/6fIkuzcKlX — alexandre (@Iexandre) March 20, 2024

Se você distorce esse desabafo materno aqui e compara com casos criminosos você é DOENTE procure AJUDA pic.twitter.com/cnFA3RVf0b — faah (@faahlso) March 20, 2024

Equipe de Fernanda se pronuncia

No X (antigo Twitter), a equipe de Fernanda comentou sobre as críticas às falas da sister sobre as dificuldades de ser mãe.

"Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Fernanda é mãe atípica solo e nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz. A realidade de uns não é a de outros", diz um trecho do texto.

"É fácil julgá-la sem conhecer sua história e muito cruel insinuar qualquer coisa para além disso visto que o contexto pode ser muito claro, basta ter uma básica noção e boa vontade de como interpreta-lo sem os óculos do sadismo", finaliza a postagem.

Veja a íntegra da postagem

Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Fernanda é mãe atípica solo e nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz.



A… — Fernanda Bande ???? (@nandabande) March 20, 2024