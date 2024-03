Lollapalooza ocorre em outros países além do Brasil; veja quais

O Lollapalooza é um dos festivais mais movimentados do Brasil e ocorre anualmente desde 2012, quando o país recebeu a primeira edição. Diversos artistas nacionais e internacionais já passaram pelo palco do evento, incluindo Miley Cyrus, Ellie Goulding, Pharrell Williams, Halsey, Mac Miller, Billie Eilish, Lil Nas X, Drake e Rosalía.

O festival faz tanto sucesso que não ocorre somente no Brasil. Outros seis países recebem o evento. Veja quais:



Estados Unidos

Foi nos Estados Unidos que o Lollapalooza nasceu, em 2003. O evento, que ocorre em Chicago, já recebeu grandes nomes da música, incluindo a lendária Amy Winehouse. Lady Gaga também já passou pelo festival, em 2007, quando ainda não era famosa. Este ano, o festival terá nomes como Blink-182, The Killers, Tyler, The Creator e será em agosto.

Alemanha

Berlim, capital da Alemanha, recebe o Lollapalooza anualmente desde 2015, quando o país recebeu a primeira edição. Neste ano, o festival está marcado para os dias 7 e 8 de setembro. Entre as atrações estão: Sam Smith, Martin Garrix, Niall Horan e o brasileiro Alok.

França

Paris, na França, é palco do Lollapalooza desde 2017. Em 2022, Anitta chegou a se apresentar no evento. Já no ano passado, nomes como Lil Nas X e Rosalía, que também se apresentaram no Lolla Brasil, estiveram na line-up do evento.

Suécia

A Suécia foi o último país, até o momento, a aderir o Lolla. A primeira edição ocorreu em 2019 e contou com apresentações de Travis Scott, Lana Del Rey e Foo Fighters.

Argentina

Buenos Aires, na Argentina, também está na lista de lugares que promovem o Lolla. Desde 2014, muitos artistas já passaram pelo evento. O país, que é vizinho do Brasil, já recebeu alguns artistas nacionais, como Pabllo Vittar e Los Hermanos.

Chile

O Chile foi um dos primeiros países a receber o Lollapalooza depois da estreia nos Estados Unidos. Neste ano, o evento ocorreu nos dias 15, 16 e 17 de março, e no line-up tiveram SZA, Sam Smith, Blink-182 e Arcade Fire.