Sueth é o próximo convidado de projeto Perfil, da Pineapple Storm

Na 90ª edição, o projeto Perfil, da gravadora Pineapple Storm, recebe o músico Sueth. Com mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify Brasil, o cantor lançou, nesta terça-feira (19/3), a música Real. No YouTube, o clipe estará disponível a partir de quinta-feira (21/3), no canal oficial da Pineapple Storm.

Fundada em 2015 como marca de roupas, a Pineapple Storm começou a desenvolver o próprio veículo de mídia para gerar conteúdo. Entre os projetos criados está o Perfil, que revela artistas da cena underground do rap brasileiro para o público. De 2017 a 2021, acumulou cerca de 50 milhões de visualizações no YouTube. Artistas como BK’, Djonga, Froid, Xamã e Baco Exu do Blues ascenderam por meio desse quadro.

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Sueth cria batalhas de rima como engenheiro de som. Alguns dos seus sucessos, como Safadinha, Royal Salute e Bandida, ganharam discos de Platina Duplo e Ouro. Além do rapper, o projeto fará lançamentos a cada duas semanas para dar oportunidade para quem ainda não participou.