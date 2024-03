Entrevista com o vampiro ganha data para estrear no Prime Video

A série Entrevista com o vampiro chega no Prime Video em 29 de maio. Baseada no livro homônimo de Anne Rice, o clássico foi adaptado para o cinema em 1994 e foi estrelado por Tom Cruise e Brad Pitt. Agora, retorna em forma de seriado.

A plataforma de streaming também adicionará ao catálogo outra série adaptada da obra de Anne Rice: As Bruxas de Mayfair, originalmente exibido no extinto Lionsgate+ no Brasil.

Na trama, Louis (Jacob Anderson) narra ao jornalista Daniel Molloy (Eric Bogosian) a vida ao lado do vampiro Lestat (Sam Reid). A história é ambientada na Nova Orleans de 1900. Quando os dois se conhecem, Louis se sente frustrado com as limitações da vida como um homem negro naquele local e época, e se sente tentado em aceitar a oferta de poder e vida eterna feita pelo vampiro.