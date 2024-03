"Há uns dias, eu embarquei em minha primeira viagem solo. Fui para Copenhagen, na Dinamarca, que há tempos queria conhecer. Tô muito acostumada a viajar pra fora do Brasil…mas sozinha, soziiinha, foi a primeira vez", disse ela - (crédito: Observatorio dos Famosos) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail

Sandy está vivendo uma nova fase da sua vida! Solteira após o término do seu casamento com Lucas Lima, a cantora decidiu dar um novo passo em sua rotina e resolveu viajar sozinha, para curtir a própria companhia.

A artista escolheu a Dinamarca como destino para a aventura solo e através das redes sociais, relatou os medos de encarar a experiência.

"Passando aqui para deixar um registro muito especial. Há uns dias, eu embarquei em minha primeira viagem solo. Fui para Copenhagen, na Dinamarca, que há tempos queria conhecer. Tô muito acostumada a viajar pra fora do Brasil…mas sozinha, soziiinha, foi a primeira vez", disse ela.

E continuou: "Me senti numa grande aventura. Tantas sensações…medo, insegurança, uma vontade doida de me jogar nessa loucura do outro lado do mundo…Ver o que eu ia encontrar fora, e principalmente dentro de minha. E encontrei. Muitas coisas. A sensação é de eu consigo", finalizou.

Reprodução/Instagram

O post Solteira, Sandy faz primeira viagem sozinha e celebra: "Eu consigo" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.