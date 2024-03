Internautas que acompanham o BBB 24 usaram as redes sociais para pedir a expulsão de Beatriz do programa após a sister derrubar Sabrina Sato — que foi convidada para uma dinâmica.

A cena ocorreu quando os participantes perceberam que a ex-BBB3 estava na sala e, quando uma das portas abriu, Beatriz correu para abraçar a apresentadora, fazendo com que ela caísse no chão.

O momento foi criticado inclusive por outros participantes. Beatriz e Alane (que também esteve envolvida na queda de Sabrina), foram punidas pela produção com menos 500 e 200 estalecas, respectivamente.

Nas redes sociais, o termo "Beatriz expulsa" figurou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) após o vídeo da cena repercutir. A sister já tinha sido alertada pela produção várias vezes sobre as atitudes dela com famosos apareceram na casa, especialmente com cantores convidados de festas.

Muitos apontaram que, por muito menos, a cantora Wanessa Camargo foi desclassificada do programa. A ex-sister deixou a casa do BBB após Davi acusá-la de agressão.

Veja as reações nas redes sociais:

