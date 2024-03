Lollapalooza: veja as atrações do primeiro dia de evento

O primeiro dia do Lollapalooza 2024 ocorre nesta sexta-feira (22/3), com várias atrações musicais. O festival, que reúne anualmente milhares de pessoas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, esse ano conta com mais de 20 shows por dia.

A line-up diversificada é composta por artistas de diferentes ramos da música. Cantores e bandas internacionais também passarão pelos palcos do Lolla durante os três dias de evento — 22, 23 e 24 de março.



Os destaques do primeiro dia são Blink-182 e Arcade Fire. Os brasileiros Marcelo D2, BaianaSystem, Luísa Sonza e Maneva também se apresentarão. Confira todas as atrações do dia:

Blink-182;



Arcade Fire;



The Offspring;



Diplo;



Jungle;



The Blaze;



Dom Dolla;



Marcelo D2;



Fletcher;



Luísa Sonza;



MK;



Kittin;



BaianaSystem;



Lourena;



Ratier;



Mary Mesk;



Classmatic;



Maneva;



Rancore;



Mila Journée;



Ella Whatt;



Dexter 8º Anjo;



Nouvella;



From House to Disco.