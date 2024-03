Nesta sexta-feira (22/3) começa o Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. A previsão para o primeiro dia do festival é de chuvas leves ao longo do dia, com temperatura mínima de 19ºC e máxima de 23ºC.

Segundo o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), a baixa nas temperaturas é devido a frente fria do outono pela costa do estado de São Paulo. A temperatura mínima de 19ºC, deve ocorrer no período da noite. A umidade do ar também ficará elevada, entre 75% e 95%.



Como curtir os shows sem perrengue

Algumas dicas para conseguir curtir os shows mesmo com chuva e sem perrengue é usar sapatos apropriados — preferencialmente impermeável —, jaqueta impermeável, maquiagem à prova d'água, e é claro, a capa de chuva — que se torna item indispensável.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2024/02/6806486-4-passos-para-entrar-no-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html" style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; border-radius: 11px;"> https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2024/02/6806486-4-passos-para-entrar-no-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html" frameborder="0" allowfullscreen>

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza