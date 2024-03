Série criada por Cauã Reymond na Globo pode contar com inteligência artificial

Mata-Mata, série criada e que será estrelada pelo ator Cauã Reymond, ganhou novas atualizações. O projeto, que será produzido e veiculado no serviço de streaming da Globo, o Globoplay, terá uma personagem principal feminina, e pode contar com recursos tecnológicos.

Segundo informações do jornal O Globo, o seriado terá uma atriz no posto de protagonista feminina da obra, e será sócia do personagem do galã na agência de jogadores de futebol, onde enfrentará questões de machismo no mundo esportivo, um dos principais temas que serão abordados.

A expectativa de Bruno Safadi, o diretor da série, é encontrar atores que saibam jogar futebol, para proporcionar uma realidade às cenas. No entanto, caso não encontre, a inteligência artificial para inserir rostos de atores em imagens feitas por atletas pode ser utilizada.

O início das gravações da série Mata-Mata, assinada por Cauã Reymond, está previsto para setembro. Inicialmente, a obra contará com 12 episódios. Thiago Dottori assina como redator-chefe, e Lucas Paraizo será responsável pela supervisão de texto.

