Ex-BBB Antonela Avellaneda afirma que Pyong Lee é gay

A ex-BBB Antonela Avellaneda, que foi apontada como pivô para o fim do casamento de Pyong Lee e Sammy Sampaio, contou ainda ser alvo de ataques até hoje pela polêmica, que ganhou repercussão após a participação de ambos na Ilha Record, extinto reality show da Record, em 2021.

Através das redes sociais, a modelo argentina afirmou que recorrerá aos meios judiciais para denunciar pessoas que a atacam até hoje, e apontou que o fim da união aconteceu em virtude do fato do hipnólogo ser gay.

"Todas as pessoas que ameaçam, insultam, agridem e difamam a minha imagem, que falam coisas que não vão conseguir provar em um tribunal. Vou abrir uma causa penal por difamação, danos morais e agravação do meu diagnóstico de ansiedade e depressão. Todas as mensagens vão ser legalmente tratadas e vão ter suas consequências segundo o código penal", disse Antonela, que opinou sobre a sexualidade do também ex-BBB Pyong Lee.

"Você acabou com a minha vida"

"O Pyong Lee é gay e ele não saiu do closet. Ele mesmo falou para mim no reality. Desculpa, amigo, mas não aguento mais as pessoas me culparem pela tua separação. No Brasil, as pessoas vão te aceitar e amar do mesmo jeito, porque aqui não tem preconceito", disse ela, que lamentou a situação, e esclareceu seu cansaço: "Não preciso do perdão do Brasil, porque entendo e amo esse país, mas também sofro muito preconceito e agressão e seguro a onda sozinha. Pyong, por favor, faça a mesma coisa e me deixa em paz. Você acabou com a minha vida", completou Antonela.

