Sessão da Tarde: 'Thor’ é exibido nesta sexta-feira (22/3)

Thor é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta sexta-feira (22/3), às 15h25. A aventura fantasiosa foi lançada em 2011 e é estrelada por Chris Hemsworth, Natalie Portman e Anthony Hopkins. A produção está disponível no streaming da Disney+. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Thor

O longa segue Thor prestes a receber o comando de Asgard das mãos de seu pai Odin quando forças inimigas quebraram um acordo de paz. Disposto a se vingar do ocorrido, o jovem guerreiro desobedece as ordens do rei e quase da início a uma nova guerra entre os reinos. Enfurecido com a atitude do filho e herdeiro, Odin retira os poderes dele e o expulsa para a Terra, onde logo se torna um dos seus melhores defensores.

O elenco de Thor é formado por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston, Kat Dennings e Stellan Skarsgård. A produção é dirigida por Kenneth Branagh e roteiro por Zack Stentz ao lado de Don Payne. O longa está disponível no streaming da Disney+.