Projeto 'Foto BSB' inicia terceira edição neste domingo (24/3)

O projeto Foto BSB – Festival de fotojornalismo de Brasília lança a programação Pílulas do festival on-line no canal do evento no Youtube. Na terceira edição, o programa busca discutir questões fundamentais no campo do fotojornalismo e promover debates significativos. A programação aborda diversas temáticas de forma híbrida, em uma combinação de eventos presenciais e on-line totalmente gratuitos.

Pílulas do festival on-line vai apresentar encontros entre fotógrafos e teóricos de várias partes do mundo. A primeira pílula ganha lançamento no dia 24 de março, às 19h, com o tema Das redações aos festivais. Será um mergulho na produção de eventos de fotografia com um painel diversificado de experientes fotógrafos e produtores de festivais. O lançamento terá as participações de Eraldo Peres, Eugênio Sávio, Miguel Chikaoka, Mônica Maia e Sinara Sandri, com mediação de Claudio Versiani.

Outra ação da edição de 2024 será a convocatória de fotojornalistas e fotógrafos documentais que desejem submeter trabalhos para exibição nas exposições, projeções, galerias virtuais e mesas de debates da programação on-line e presencial do festival. De acordo com o recebimento do material, os ensaios fotográficos pré-selecionados já serão publicados na galeria virtual. O restante dos lançamentos serão liberados até 25 de agosto, em um total de doze episódios que serão lançados, um a cada 15 dias, exibidos no Youtube.