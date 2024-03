Inscrições para a segunda edição do Sense Moda Criativa estão abertas

Estão abertas, até 30 de março, as inscrições para a segunda edição do Sense Moda Criativa. Com o objetivo de lançar no mercado cinco novos designers de moda do Distrito Federal, o projeto oferece workshops, orientação de um trio de curadores e financia a produção de uma mini coleção com a apresentação das peças criadas para um desfile que será realizado em junho no Museu de Arte de Brasília (MAB).

Após as inscrições, os candidatos passam por uma seleção feita pelos curadores e apresentam uma proposta de sete looks que devem se inserir no tema ‘Moda agênero’. Para orientar os estilistas, participam da banca curadora profissionais reconhecidos no mercado de moda do DF, como Fernanda Ferrugem, Rafaella Lacerda e Victor Hugo Soulivier. O trio avalia quesitos como conceito, referência, criatividade, adequação ao tema e capacidade técnica.

O resultado da primeira etapa será divulgado em 2 de abril. Em seguida, será realizada a sequência de workshops que têm como temas Moda e política, Moda agênero e Ideias de negócios sustentáveis. Cada selecionado recebe investimento de R$6 mil para a produção de sua coleção.

Serviço

Sense Moda Criativa, inscrições gratuitas no link https://tinyurl.com/SenseModa2024 até 30 de março.