Prime Video anuncia elenco da nova temporada de Nine perfect strangers

Na quinta-feira (21/3), a Prime Video anunciou o elenco da segunda temporada de Nine perfect strangers e confirmou a volta de Nicole Kidman. Além do retorno como a personagem Masha, a atriz estará novamente na produção executiva da série. O novo elenco conta com os atores Murray Bartlett, Annie Murphy, Christine Baranski, Maisie Richardson-Sellers, Dolly De Leon, Henry Golding e Mark Strong.

Na série, que é baseada no livro de Liane Moriarty, nove estranhos passam 10 dias em um resort que promete cura e um bem-estar transformador. Nesse retiro, a diretora do resort coordena as atividades. Entretanto, os hóspedes não sabem que as suas vidas estão prestes a sofrer uma brusca mudança.



O seriado não tem previsão de retorno. Nos EUA, o primeiro ano foi lançado no Hulu em 2021 e, no Brasil, pelo Prime Video. David E. Kelley continua na produção executiva e no cargo de showrunner. Kelley cuida dos roteiros ao lado de John Henry Butterworth e Samantha Strauss.