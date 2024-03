Vencedor do Oscar, ‘O menino e a garça’ chega ao catálogo da Netflix

A Netflix anunciou, nesta sexta-feira (22/3), que O menino e a garça (2023), animação japonesa vencedora do Oscar de Melhor Animação, vai estrear na plataforma. Sem data de estreia divulgada oficialmente, o longa é uma produção do Studio Ghibli, renomado estúdio de animação responsável por filmes como A viagem de Chihiro (2001), O castelo animado (2004) e Meu amigo totoro (1988). O diretor creditado pela produção, Hayao Miyazaki, é um premiado cineasta, considerado um verdadeiro gênio por fazer filmes ricamente detalhados e tocantes.

Em O menino e a garça, o espectador acompanha as aventuras de Mahito, um corajoso garotinho que, após a morte da mãe, terá de enfrentar um desconhecido universo paralelo, cheio de criaturas e personagens pouco familiares. O longa-metragem animado é uma fantasia semi-autobiográfica de Hayao Miyazaki, que sempre faz referência à cultura japonesa nas produções que assina.

Mundialmente aclamado, O menino e a garça caiu no gosto dos fãs do Studio Ghibli, que reúne, nos filmes que produz, características únicas, com enredos épicos e momentos de introspecção dos personagens. As animações costumam discutir temas como amadurecimento, luto e amizade.