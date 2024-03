A aventura pelo mundo invertido de 'Stranger things' chega a São Paulo

Chega em São Paulo no shopping Eldorado, o Stranger Things The Experience, uma nova proposta interativa que voltará para 1986 e conduzirá uma experiência na cidade de Hawkins do seriado da Netflix, Stranger things. A estreia está marcada para 12 de abril em uma sexta-feira, com ingressos limitados a partir de 60 reais

O evento trará os lugares icônicos da série e do mundo invertido. Os visitantes poderão curtir a sala Mix-Tape, com lanches como o sundae de caramelo da Scoops Ahoy, fatias da Surfer Boy Pizza e os coquetéis do bar temático. Os participantes poderão jogar no clássico fliperama Palace Arcade e tentar bater o recorde da personagem Mad Max, interpretada pela atriz Sadie Sink.

"Desenvolvemos essa experiência imersiva usando tecnologia de ponta, com o objetivo de trazer Stranger things para a vida real das pessoas", diz Rafael Foresto em nota, diretor geral da Fever, que realiza eventos de lazer em São Paulo no Brasil.

A pré-venda começa dia 19/04 e a venda oficial começa a partir de (20/4), no entanto, a lista de espera já está disponível.