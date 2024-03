BSB plano das artes abre inscrições para a 4ª edição do projeto

A organização do BSB Plano das artes anunciou a abertura da convocatória para selecionar galerias, ateliês, centros culturais e espaços autônomos para participar da 4ª edição do projeto. Os interessados podem se inscrever até às 19h do dia 6 de abril pelo formulário eletrônico https://forms.gle/B5QypVrZms15Lyrq5. Serão contemplados nas convocatórias 18 espaços autônomos, que serão anunciados pelas redes sociais do evento @planodasartes e pelo site www.planodasartes.com.br.

O evento busca ampliar a visibilidade dos espaços independentes do DF e profissionalizar os agentes que fazem parte das artes visuais da cidade. Serão duas convocatórias: a primeira selecionará oito espaços que receberão apoio financeiro e participação nas rotas programadas com vans para transportar o público gratuitamente até os locais de visitação. A segunda selecionará os espaços que participarão das rotas programadas atendidas pelas vans. Esta edição ocorrerá entre 7 e 9 de junho.



“A cada edição enfatizamos aspectos ou agentes das artes local e lançamos rotas de visitação a galerias, ateliês, centros culturais autônomos e escolas de arte, formando educadores e estimulando a produção crítica”, diz Cinara Barbosa, idealizadora e coordenadora do evento, em nota. Podem se inscrever galerias de pequeno porte ou de caráter experimental, centros culturais autônomos, ateliês e espaços de formação que realizam alguma proposta expositiva e possam receber visitas em grupo. O BSB plano das artes é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).