O gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, João Vicenti, morreu, na terça-feira (26/3), aos 58 anos. O músico estava com um câncer de rim e fazia tratamento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A causa da morte de João foi insuficiência hepática.

Thedy Correa, vocalista da banda, publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte de João Vicenti, considerado um "irmão" pelos integrantes do grupo musical.

"Com enorme pesar, comunicamos o falecimento de João Vicenti, nosso irmão, integrante amado da família Nenhum de Nós. Este é um momento de profunda tristeza para todos nós. Agradecemos imensamente o carinho de todos. Assim que possível, compartilharemos mais informações", disse Thedy.

A prefeitura de São Gabriel (RS), onde João nasceu, decretou luto oficial de três dias em memória do artista.

"Nascido em São Gabriel, filho do consagrado gaiteiro e folclorista de renome internacional Lídio Vieira dos Santos, João Vicenti era conhecido por sua generosidade, genialidade e bom humor. Foi considerado um pioneiro e inovador do rock brasileiro, ao introduzir o acordeom nas melodias do rock do Nenhum de Nós, banda da qual passou a fazer parte em 1994", destacou a prefeitura.