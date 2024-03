Maurício Melo Júnior lança reedição de livro infantojuvenil

A segunda edição do livro A biblioteca da Traça Teca será lançada nesta quinta-feira (28/3) na Associação Nacional de Escritores. Maurício Mello Júnior autor do livro, vai ministrar a palestra As Lições das Bibliotecas ao lado de Andrey Prokin. O evento é aberto ao público e terá sessão de autógrafos os participantes ganharão exemplares do livro A biblioteca da Traça Teca.

A primeira edição do livro A biblioteca da Traça Teca foi adotada em várias escolas públicas e particulares do Distrito Federal, o que justifica a segunda edição. “Durante a pandemia houve uma saturação do consumo de conteúdos literários via internet. Mas, ano a ano, observamos o resgate do prazer incomparável de se ter um livro à mão”, afirma o editor Álvaro Modernell.

A palestra As Lições das Bibliotecas será ministrada pelo escritor Maurício Melo Júnior ao lado de Andrey Prokin, diretor da Casa Russa no Brasil e autor de livros infantis. Os participantes serão presenteados com um exemplar da obra.



Serviço

A Biblioteca da Traça Teca

De Maurício Mello Júnior. Lançamento nesta quinta-feira (28/3), às 19h, na Associação Nacional de Escritores (707/907 sul)