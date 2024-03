Projeto oferece oficinas de artes cênicas para moradores no Goiás

O Núcleo de arte do Centro-Oeste (Naco), em parceria com a companhia Inventor de sonhos, realiza o projeto Olhos d'água em cena. De abril a junho, a iniciativa transformará a vila goiana de Olhos d'Água em uma escola de teatro de rua e oferecerá à comunidade cinco oficinas gratuitas. As inscrições para as primeiras aulas podem ser feitas do dia 30 de março a 5 de abril pelo número 62-993119148, via WhatsApp.

O programa receberá artistas de Goiás, Distrito Federal e Bahia com aulas ministradas na sede do Naco, em Olhos d’Água. A primeira oficina, Criação e confecção de máscaras cênicas, ocorre entre os dias 8 e 20 de abril, com a participação do ator e dramaturgo Murilo de Paula. São 20 vagas disponíveis para pessoas a partir dos 12 anos. Em maio, serão realizadas as oficinas Palhaço musical e Montagem de teatro de rua. No mês seguinte, serão realizadas as oficinas Figurino e Deslocamentos: convergências e divergências migratórias.

Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo (Secult-GO), o projeto Olhos d’Água em cena tem o intuito de despertar na comunidade o desejo de compor um grupo teatral formado por habitantes locais para ocupar espaços diversos, como praças e escolas. Todo o percurso formativo vai ser finalizado com um teatro de rua concebido pelos participantes. O espetáculo vai ser apresentado quatro vezes gratuitamente em escolas e espaços públicos de Olhos d’Água e de Alexânia, durante o mês de junho.