A reprise de Cheias de Charme, no ar na sessão ‘Edição Especial’, traz Simone Gutierrez em um dos papéis principais da novela. A atriz, que vive Ariela na trama, deixou o Brasil há um ano e se mudou para os Estados Unidos, disposta a recomeçar a vida.

De férias em terras brasileiras há algumas semanas, Simone Gutierrez tem o desejo de voltar a atuar no cenário artístico nacional.

"Pra mim, Cheias de Charme é uma novela atemporal. Até hoje, os assuntos abordados na trama são importantes. Além de me dar a oportunidade de conhecer e aprender com nomes incríveis da teledramaturgia", disse ela em entrevista ao Notícias da TV.

"Se eu pudesse escolher, jamais sairia do meu país para buscar oportunidades de trabalho. Toda experiência é válida, e o mais importante é ser feliz, viver um dia de cada vez e absorver as coisas boas. Tenho muita vontade de voltar a exercer minha profissão aqui no meu país por meritocracia e talento", contou.



Reprodução/Twitter

O post Atriz de ‘Cheias de Charme’ largou a carreira para recomeçar a vida nos Estados Unidos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.