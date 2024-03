Diretor divulga foto oficial de Timothée Chalamet como Bob Dylan

O diretor James Mangold usou a própria conta no X (antigo Twitter) para revelar a primeira imagem oficial de Timothée Chalamet como Bob Dylan na cinebiografia A complete unknown. O cineasta postou a foto após alguns dias de um vazamento de cliques não-oficiais dos bastidores, que já haviam revelado o visual de Chalamet na pele do cantor. Com roteiro assinado por Jay Cocks, o filme ainda não teve data de estreia divulgada.

Photo by JM w/ Leica SL3

Summicron-SL APO 50mm

2.8 1/160 ISO 12500@searchlightpics pic.twitter.com/Gm1P4rtenp — Mangold (@mang0ld) March 27, 2024





Além do protagonista, a produção conta com Benedict Cumberbatch, como o empresário do músico, e Elle Fanning no papel de Sylvie Russo, namorada de Dylan na época da faculdade. Segundo o diretor, o filme mostrará toda a jornada do músico, desde o início de sua carreira, aos 19 anos, em Nova York. As gravações tiveram início em agosto do ano passado.

Bob Dylan é um cantor, compositor e ator norte-americano que ganhou destaque na década de 1960. As suas músicas, Blowin’ in the wind e The times they are changing, se tornaram um hino do movimento pelos direitos civis e de oposição à guerra do Vietnã. As letras de suas canções, nesse período, incorporaram influências políticas, sociais, filosóficas e literárias e desafiaram as convenções da música pop. Por sua causa, a música folk nos EUA atingiu o auge da popularidade.